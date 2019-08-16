الليلة.. افتتاح مهرجان أوبرا سيد درويش بالإسكندرية

تفتتح وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح "سيد درويش" أوبرا الاسكندرية.



وينطلق حفل الافتتاح بفرقة بغدادى بيج باند، ويكرم خلال الاحتفال 9 شخصيات سكندرية ساهمت فى إثراء الحراك الثقافى والفنى فى مصر والوطن العربى.



وأكدت وزيرة الثقافة، أن المهرجانات الصيفية تعمل على تحقيق محاور التنمية المستدامة وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل السعى من خلال الأنشطة العديدة والمتنوعة التى تقام بمختلف محافظات مصر وتهدف إلى جذب الجمهور خاصة الشباب باعتبارهم ذخيرة المستقبل.



وأشارت إلى أن مهرجان الأوبرا بمسرح سيد درويش يوجه الكثير من الرسائل التى تدعو إلى انتقاء الفنون الجادة والهادفة المتضمنة الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، لافتة إلي أن تكريم الشخصيات يأتى كأحد تقاليد الثقافة الراسخة فى رد الجميل والعرفان بجهود من طمح الى بناء الوطن عن طريق الابداع.



ومن جانبه نوه رئيس الأوبرا أن مراسم حفل الأفتتاح تبدأ بتكريم 9 شخصيات سكندرية، يليه حفل فنى لفرقة بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ويتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية تستمر حتى الجمعة 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.