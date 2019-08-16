نحو ألفى حدث ثقافى خلال معرض بكين الدولى للبستنة

قالت اللجنة المنظمة لمعرض بكين الدولي للبستنة، إن نحو ألفي حدث ثقافي قد تم عقده خلال المعرض الذي انطلقت فعالياته في شهر أبريل الماضي.



واجتذبت أحداث دولية تشمل منافسات بستنة وعروض غناء ورقص وغيرها، الزوار من داخل وخارج البلاد، حيث بلغت أعدادهم أكثر من ثلاثة ملايين زائر حتى أول أغسطس الجاري.



وفي الوقت ذاته، اجتذبت العديد من النشاطات المتنوعة التي تركز على مدن ومقاطعات صينية مختلفة، إلى جانب عروض أداء وأخرى حول التراث الثقافي غير المادي والحرف اليدوية ذات الخصائص العرقية، اجتذبت أنظار واهتمام زوار المعرض.



وقال يي دا هوا نائب مدير مكتب التنسيق في المعرض:" يعتبر المعرض نافذة على الإنجازات التي حققتها الحضارة الإيكولوجية الصينية، كما انه سيلعب دورًا رائدًا في ترقية التنمية الإقليمية".



وسيستمر المعرض الذي افتتح هذه السنة تحت موضوع "حياة خضراء، حياة أفضل"، حتى 7 أكتوبر المقبل، ويعرض مجموعة شاسعة من الزهور وأشجار الفاكهة والأعشاب الطبية الصينية وغيرها، إلى جانب أفكار حول التنمية الخضراء.