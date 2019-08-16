الولايات المتحدة تهدد بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة نفط إيرانية

هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الناقلة "جريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، ما يعني أن طاقم السفينة "قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية أو يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالارهاب".



وأفرجت سلطات منطقة جبل طارق عن ناقلة النفط الإيرانية، التي احتجزت قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا قبل ستة أسابيع، مما يمهد الطريق أمام عملية تبادل محتملة مع ناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران في الخليج.



وينظر للناقلتين المحتجزتين في جبل طارق وإيران على أنهما ورقتا ضغط في خضم الأزمة بين إيران والغرب ومصيرهما عالق وسط خلافات دبلوماسية بين قوى كبرى بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وقرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر احتجاز الناقلة بعد تلقيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل نفط في سوريا، لكنه أضاف أن الناقلة لم يُفرج عنها بعد.



وقال بيكاردو: "في ضوء الضمانات التي حصلنا عليها، لا يوجد أي أسس مقبولة لاستمرار احتجاز جريس 1 لضمان التزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي".



ولم يتضح بعد متى سيسمح للناقلة بالإبحار خاصة بعد تقدم الولايات المتحدة بطلب لاحتجاز السفينة.