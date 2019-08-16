صادرات كوريا تنخفض فى يوليو بمقدار 11% إلى 46.1 مليار دولار

أظهرت بيانات جمركية اليوم الجمعة أن شحنات كوريا الجنوبية بلغت 46.1 مليار دولار في الشهر الماضي بتراجع قدره 11% على أساس سنوي بسبب الأداء الضعيف لصادرات رقائق الذاكرة والمنتجات البتروكيماوية.



في حين انخفضت واردات البلاد بمقدار 2.7% إلى 43.7 مليار دولار في الشهر الماضي، وذلك من شأنه أن يسجل فائضا تجاريا قدره 2.4 مليار دولار، للشهر الـ90 على التوالي وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الجمارك الكوري.



يذكر أنه في الفترة من يناير إلى يوليو، تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 317 مليار دولار وفقا للبيانات. كما انخفضت الواردات بمقدار 4.7% إلى 295 مليار دولار.



وبالنسبة للمنتجات، شهدت شحنات رقائق الذاكرة التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية للصادرات الكورية الجنوبية، تراجعا حادا تبلغ نسبته 27.6% في يوليو عن نفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 7.69 مليار دولار، وأيضا تراجعت المنتجات البتروكيماوية بنسبة 10.6%.



وفي المقابل، ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 22.6% إلى 3.6 مليار دولار وفقا للمكتب.



وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين بمقدار 16.6% على أساس سنوي في يوليو، وأيضا إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في نفس الفترة، وسط الحرب التجارية المتفاقمة بين أقوى اقتصادين في العالم.

