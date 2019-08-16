الحصة السوقية لدواء "هيرزوما" لعلاج سرطان الثدى تحقق نموًا 13%

قالت إحدى الشركات التابعة لشركة "سيلتريون( Celltrion )" للأدوية البيلوجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الحصة السوقية لدوائها "هيرزوما"، وهو بديل حيوي لعلاج مرض سرطان الثدي، شهدت نموا مستمرا في أوروبا في الربع الأول من هذا العام.



وذكرت "سيلتريون هيلثكاير" التي تعني بالأعمال الخارجية لشركة "سيلتريون"، أن الحصة السوقية لـ "هيرزوما" ارتفعت إلى 13% في الربع الأول من هذا العام، من 10% في الربع الأخير من العام الماضي.



وأطلقت الشركة البديل الحيوي لسرطان الثدي في 7 دول أوروبية في الربع الثاني من العام الماضي. وبلغت الحصة السوقية للدواء 6% في الربع الثالث من ذلك العام.



وأشارت الشركة إلى أن البيانات صدرت عن شركة "IQVIA".



يذكر أنه تمت الموافقة على دواء "هيرزما" لعلاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بسرطان الثدي في المراحل المبكرة وسرطان الثدي النقيلي وسرطان المعدة النقيلي. يعتمد الدواء بشكل أساسي على عقار "هيرسبتين"، والمعروف أيضا باسم "تراستوزوماب"، الذي طورته شركة الأدوية السويسرية العملاقة "روش".



ويعتبر "هيرزوما" ثالث بديل حيوي لشركة "سيلتريون"، تم إطلاقه في أوروبا، مع "تروكسيما" و"ريمسيما".



وقالت الشركة إن الحصة السوقية لـ "تروكسيما" بلغت 37% في السوق الأوروبي، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة من الربع الأخير من العام الماضي، مع بقاء الحصة السوقية لـ"ريمسيما" عند 57% دون تغيير.