بكين توسع انفتاحها على قطاع الخدمات

ذكرت مديرية التجارة ببلدية بكين أن المدينة كشفت النقاب عن خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لمواصلة إصلاح وتوسيع صناعة الخدمات فيها.



واشتملت الخطة على 190 إجراء محددا لفتحها على نطاق أوسع في ثمانية مجالات في قطاع الخدمات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، ومعلومات الإنترنت، والتمويل، والتعليم، والسياحة الثقافية، والرعاية الصحية والخدمات المهنية.



وسيتم اتخاذ تدابير جديدة في مجال الخدمات المهنية لتعزيز التعاون الدولي لمؤسسات الخدمات المهنية مثل مؤسسات المحاماة.



ومن خلال تخفيف القيود والسماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى الأسواق على نطاق أوسع، شهدت بكين عددا متزايدا من الشركات الأجنبية الجديدة فيها، بما في ذلك شركة تويوتا للخدمات المالية وفرع بي إم دبليو الجديد للحلول الرقمية، وذلك وفقا لما قال يان لي قانغ، رئيس المديرية.



وبلغ حجم الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في بكين 8.59 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، مع إنشاء 755 مؤسسة ذات تمويل أجنبي، بينما شكلت القيمة المضافة لصناعة الخدمات 82.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.