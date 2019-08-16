"سايك موتورز" تبنى قاعدة حوسبة سحابية فى وسط الصين

بدأت شركة "سايك موتورز" الصينية لصناعة السيارات التي تتخذ من شانجهاي مقرا لها، بناء مركز بيانات ضخمة وحوسبة سحابية في مدينة تشنجتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.



وتبلغ قيمة الاستثمار المذكور ملياري يوان (نحو 284.6 مليون دولار أمريكي)، حيث يغطي المركز مساحة أرضية تبلغ أكثر من مليون متر مربع، وسيكون الثالث من نوعه للشركة، وأكبر مركز قاعدة بيانات في الصين عندما يتم إكمال بنائه.



ومن المتوقع أن يوفر 20 ألف مُخدّم في المركز المذكور الدعم لمنتجات البحث والتطوير والصناعات التحويلية الذكية وخدمات ما بعد البيع والمراقبة الداخلية والإدارة، إلى جانب الحوسبة السحابية والخدمات.



ووفقا لاتفاق تعاون مع تشنجتشو، فإن "سايك موتورز" تخطط لرفع إنتاجها السنوي في المدينة إلى مليوني مركبة.