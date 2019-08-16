اعتقال 26 شخصًا لبيع الأسلحة النارية على الإنترنت بشمالى الصين

قالت الشرطة المحلية في مقاطعة خبي بشمالي الصين، إنها ألقت القبض على 26 مشتبها بهم، ضمن حملة على بيع الأسلحة النارية على شبكة الإنترنت حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأشار مكتب الأمن العام في مدينة شينغتاي إلى مصادرة 47 وحدة من الأسلحة النارية، وأكثر من 30 ألف رصاص، وأكثر من 50 كيلوغراما من البارود.



وقالت الشرطة إنها بدأت في متابعة القضية في أواخر العام الماضي بعد إنهاء سلسلة من قضايا المخدرات اشتملت بيع بنادق عبر الإنترنت.



وبعد التحقيق لثلاثة أشهر، اكتشفت الشرطة عصابة على الإنترنت قامت بشراء البنادق من خارج البلاد وبيعها في الداخل، حيث استخدمت خدمات الإرسال الفوري مثل WhatsApp وQQ للتوصل الى الصفقات.



وشارك أكثر من 180 رجل شرطة في الحملة التي نفذت اعتقالات في مقاطعات فوجيان وجيانجشي وخبي وتشينجهاي.



يذكر أن جرائم الأسلحة النارية نادرة في الصين، حيث تعتبر حيازة الأسلحة النارية من قبل الأفراد غير قانونية.



وتحافظ البلاد منذ فترة طويلة على فرض ضغط كبير على الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات.