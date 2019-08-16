16.7 مليار دولار.. أرباح "على بابا" في الربع الأول للعام المالى 2020

أعلنت شركة "علي بابا" عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، عن تسجيلها إيرادات بلغت 114.9 مليار يوان (نحو 16.7 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من العام المالي 2020، بارتفاع بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي.



ويمتد الربع الأول للعام المالي 2020 من أول شهر إبريل إلى غاية 30 يونيو 2019.



وأضافت الشركة في تقرير مالي أصدرته أن أرباحها في هذه الفترة بلغت 30.95 مليار يوان، بارتفاع بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي. بينما وصل العدد السنوي للمستهلكين النشطين في أسواق التجزئة الصينية إلى 674 مليون مستهلك، بزيادة 20 مليون مقارنة بفترة الـ 12 شهرًا السابقة التي انتهت في 31 مارس 2019.



وسجلت العائدات التشغيلية الأساسية للتجارة الإلكترونية زيادة بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 99.5 مليار يوان، بحسب تقرير الشركة.