ترامب يتوقع اتفاقا تجاريا "رائعا وهائلا" مع بريطانيا بعد بريكست

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى اتفاق "رائع" قيد التحضير حاليا.



وقال ترامب خلال لقائه مع الصحفيين في نيوجيرسي "أعتقد انه سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع المملكة المتحدة. يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عما هو عليه الآن"، مكررا دعمه الشخصي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يقود عملية بريكست.



وسيلتقي ترامب الزعيم البريطاني الجديد خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما سبق وان أجريا عدة محادثات هاتفية وفق البيت الابيض.



وقال ترامب ان آخر محادثة هاتفية بينهما كانت الأربعاء.



وأمام بريطانيا مهمة عقد اتفاقات ثنائية حول التجارة الحرة مع العديد من البلدان حال خروجها من الاتحاد الاوروبي الذي يشكل تكتلا تجاريا ضخما.



ويستند القادة البريطانيون المؤيدون لبريكست بشكل قوي على العلاقة التاريخية التقليدية والوثيقة مع الولايات المتحدة، وترامب سعى لرفع هذه التوقعات.



لكن منتقدي بريكست يحذرون من تكتيكات ترامب القاسية والعدائية في التفاوض التجاري، كما جرى مع الصين وحتى مع حلفاء لواشنطن مثل كندا والاتحاد الأوروبي، حيث فرض الرئيس الاميركي رسوما كبيرة على صادراتهم من أجل فرض أفضل شروط للبضائع الاميركية.



والاثنين قال مستشار الأمن القومي جون بولتون انه يرغب برؤية المحادثات التجارية "تتحرك بسرعة كبيرة" مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.



ويأمل البيت الأبيض أيضا في ضم لندن الى صفه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كما يتعامل مع قوى أوروبية أخرى، خاصة فرنسا وألمانيا، بشأن إيران وغيرها من مناطق التوترات.