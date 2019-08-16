انسحاب حاكم كولورادو السابق من السباق الرئاسى

أعلن حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبران انسحابه من السباق الرئاسي، وذلك قبل الجولة الثالثة من مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المقرر إجراؤها الشهر المقبل.



وقال هيكنلوبر في بيان "على الرغم من أن هذه الحملة لم تخرج بالنتيجة التي كنا نأملها، إلا أن كل لحظة فيها كانت تستحق العناء".



وأشادت كاتبة مقالات الرأي جنيفر روبن بانسحاب هيكنلوبر، قائلة إن تقليص مجال مرشحي حزبها المزدحم يمكن أن يساعد الناخبين الديمقراطيين على تقرير أفضل شخص لخوض الانتخابات أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السباق الرئاسي.



كان هيكنلوبر قد أعلن ترشحه في مارس، متبعا لهجة معتدلة بين خصومه الديمقراطيين. وركز أثناء الحملة الانتخابية على إبراز سجله الإداري الناجح في كولورادو، ولكن بعد مشاركته في جولتين من المناظرات التليفزيونية، تأخرت حملته في تأمين أرقام استطلاعات الرأي والجهات المانحة اللازمة لدفعه إلى الجولة الثالثة من المناظرات.

وقد شغل هيكنلوبر (67 عاما) من قبل منصب رئيس بلدية دنفر وحاكم كولورادو.