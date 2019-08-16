الولايات المتحدة تمنح تأشيرات الدخول لـ57 كوريا شماليا

أفادت إذاعة "صوت أمريكا" اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة تحظر دخول حاملي الجنسية الكورية الشمالية إليها من حيث المبدأ؛ إلا أن 57 كوريا شماليا حصلوا على تأشيرات الدخول إليها في الفترة من يناير 2018 إلى مارس 2019.



وطبقا لتقرير أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا، قدم 79 كوريا شماليا طلبا للحصول على تأشيرة الدخول خلال الفترة المذكورة، وحصل 57 من بين الـ 79 كوريا شماليا على تأشيرات الدخول.



ومن بين الـ57 كوريا شماليا، حصل حوالي 90% منهم على التأشيرة من فئة "جي 3". وتمنح هذه التأِشيرة للممثلين الحكوميين للدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع واشنطن، والذين يعملون في المنظمات الدولية داخل الولايات المتحدة وأسرهم. وحصل واحد منهم على التأشيرة من فئة "جي 4" التي يتم منحها لموظفي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وأسرهم.



وحصل 5 منهم على التأشيرات من فئتي "بي 1" و"بي 2" للإقامة قصيرة الأجل لأغراض العمل أو السياحة.



في سبتمبر 2017، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرسوم الرئاسي رقم 9645 الذي يحظر أو يقيد دخول مواطني 8 دول، بما فيها كوريا الشمالية، إلى أراضيها باستثناء الدخول لأغراض دبلوماسية.