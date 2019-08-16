جلسة طارئة لمجلس الأمن بكوريا الجنوبية لمناقشة إطلاق الشمال للصواريخ

عقد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولين باتجاه بحر الشرق.



وبدأت اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الاجتماع في تمام الساعة الـ09:00 صباح اليوم برأسة "تشونج أوي-يونج" رئيس المجلس، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - البيت الأزرق.



وأضاف البيت الأزرق أن الرئيس مون أيضا تلقى تقارير موجزة عن الأوضاع ذات الصلة.



هذا ويشار إلى أن الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية لمقذوفين من المناطق الواقعة على سواحلها الشرقية يعد الأحدث ضمن سلسلة إطلاقات قام بها الشمال لصواريخ باليستية أو أنظمة صواريخ أخرى، وفقا لما صرح به الجيش الكوري في وقت مبكر من اليوم.



الجدير بالذكر أن البيت الأزرق عقد اجتماع طارئ للوزارء المعنيين بالأمن بدلا من جلسة للجنة الدائمة لمجلس الأمن في استجابته لإطلاقات الشمال الصاروخية السالفة في الأسابيع القليلة الماضية.