بومبيو يؤكد على دعم أمريكا لمؤسسات لبنان واستقرار البلاد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن، التزام الولايات المتحدة في دعم المؤسسات اللبنانية، للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، والتصدي لتهديدات إيران وميليشيات حزب الله.



وقال بومبيو إلى الحريري: "اجتمعت بك في السنوات الماضية وأكدنا التزام أمريكا بمستقبل جديد للبنان وبدعم المؤسسات اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".



من جهة أخرى أثنى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الدعم الأمريكي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مؤكدا التزام لبنان في مكافحة الإرهاب.



وأعرب الحريري عن أمله في صدور قرار نهائي في سبتمبر المقبل، بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل.