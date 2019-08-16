اليابان تؤكد عدم وجود خطر على أمنها من مقذوفات كوريا الشمالية

قالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.



وبحسب وكالة كيودو للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة".



وأشارت إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".



هذا وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما باتجاه بحر اليابان.



وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.