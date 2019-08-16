إعلان مرشحى المجلس السيادى السودانى ورئيس القضاء خلال ساعات

تعلن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بعد ساعات قليلة، قائمة مرشيحها للمجلس السيادي الذي سيتولى مسؤولية قيادة البلاد في الفترة الانتقالية ومدتها 39 شهرًا.



وكان مسئول لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حسن عبد العاطي، أعلن مساء أمس الخميس، أن قائمة المرشحين للمجلس السيادي ستعلن في العاشرة من صباح الجمعة.



وقال في مؤتمر صحفي بمقر حزب البعث: «نتوقع تعيين النائب العام ورئيس القضاء خلال 24 ساعة المقبلة».



وأضاف، سلمنا أسماء مرشحينا للمجلس العسكري.



واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير على تشكيل مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد مكون من 5 عسكريين و5 مدنيين وشخص آخر يتفق عليه الطرفان، ومن المنتظر الاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المتفق عليها بين الطرفينن، وتحدد ملامح الفترة الانتقالية صباح غدًا السبت.