كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولى الهوية فى اتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفين اثنين غير محددين" باتجاه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك حسبما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، وهي العملية الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق القذائف والصواريخ التي تقوم بها بيونج يانج.



وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان أوردته وكالة يونيهاب" الإخبارية إن المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونجتشون في مقاطعة كانجوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.



أضاف الجيش الكوري أنه "يراقب الوضع في حال حصول عمليات إطلاق إضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا".