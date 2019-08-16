3 سيارات لـ«هيونداى موتور» تحصل على أعلى تصنيف لمعايير السلامة

حصلت ثلاث سيارات من إنتاج شركة «هيونداي موتور» على أعلى تصنيف لمعايير السلامة من الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة.



وقالت الشركة إن سيارات «كونا 2020» و«توسان» و«سنتافي» وكلها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي ورباعية الدفع حصلت على تقييم السلامة الشامل من فئة 5 نجوم من قبل الإدارة الوطنية لسلامة حركة المرور على الطرق الرئيسية في الولايات المتحدة بفضل القدرة الفائقة على تحمل الصدمات ونظم تجنب الاصطدام.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مايك أوبراين نائب رئيس هيونداي موتور الولايات المتحدة: «إن سلامة السائق هي أهم أولوياتنا. نسعى دائمًا إلى تطبيق أحدث تقنيات السلامة، بدءًا من نظام الاستشعار الذكي لهيونداي وصولًا إلى الإنذار الخلفي، من أجل توفير سلامة معززة لجميع عملائنا».



يذكر أن مميزات سيارات هيونداي تشمل نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي الذي يستخدم كاميرا السيارة الأمامية ورادارًا للمساعدة في الكشف عن الاصطدام الوشيك.