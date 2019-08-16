"دبى المالى العالمى" يتأهب لموجة جديدة من النمو القوى

ذكرت مجلة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة «إف دي آي» أن مركز دبي المالي العالمي مستمر في نمو واعد قوي، حيث استقبل 250 شركة جديدة العام الجاري تمشيًا مع طموحاته التوسّعية وأنه يتأهب لموجة جديدة من النمو.



وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز المالية، إن المركز استمر في النمو بقوة في العام الجاري وأن عدد الشركات المسجلة بلغ 2.289 شركة، موضحةً أنه يحتضن 670 شركة في القطاع المالي من ماليزيا وأستراليا وموريشيوس والولايات المتحدة وفي قطاعات أخرى.



وأشارت المجلة إلى أن المركز يوفر شراكات تعليمية بالتعاون مع 26 مؤسسة تعليمية عالمية تساهم في التطوير المهني الاحترافي وتدعم المواهب في المنطقة وانتهى أكثر من 5500 خريج حتى الآن من هذه الشراكات التعليمية في مجالات التمويل والقانون وإدارة الأعمال.



وتلقت وحدة «فين تك» التابعة للمركز 425 طلبًا هذا العام بارتفاع 42% مقارنة بـ2019 كاملًا، ما يعكس نمو مكانة دبي في احتضان شركات فين تك الباحثة عن التوسع في مجالاتها في المنطقة.