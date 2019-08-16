حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 16 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: وجود القمر في برجك يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة ناجحة ورابحة جدًا.

عاطفيًا: إرضاء الشريك أصبح ضروريًا إذا كنت مهتمًا به، وكل ما عدا ذلك يُفهم على أنك لا تكترث لأمره.

صحيًا: الوهن الذي أصابك في المدة الأخيرة بدأت عوارضه تخف، وها أنت تستعيد عافيتك.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

