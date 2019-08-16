الجمعة 16 أغسطس 2019 الموافق 15 ذو الحجة 1440
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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 16 أغسطس 2019

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:21 ص
برج القوس
برج القوس
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجددًا.

عاطفيًا: احذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع.

صحيًا: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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