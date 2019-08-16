حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 16 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جدًا من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالًا كبيرة.



عاطفيًا: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية.



صحيًا: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصًا بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.