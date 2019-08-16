حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 16 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تنشط كثيرًا على الصعيد المهني هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.



عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا افتقدته منذ مدة، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.



صحيًا: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجابًا على صحتك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



