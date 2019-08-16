حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 16 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تتطور الأمور المهنية والمادية والعلاقات إيجابيًا لتصب في مصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

عاطفيًا: سعادة كبيرة غير منتظرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.

صحيًا: تبتسم لك الصحة يا عزيزي، وتشعر هذا اليوم براحة كبيرة وبسعادة تخفف التشنّجات والتوترات العصبية.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

