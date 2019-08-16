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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 16 أغسطس 2019

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:41 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا تكن جازمًا في قراراتك، لأنّ بعضها يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي.
عاطفيًا: أفكار جديدة ورائعة يقترحها عليك الشريك هذا اليوم، وتكون لها إيجابيات على المدى المنظور.
صحيًا: كلما أفرطت في التقاعس عن ممارسة الرياضة أفسحت في المجال أمام البدانة لتسيطر عليك.

الثور
مهنيًا: تتطور الأمور المهنية والمادية والعلاقات إيجابيًا لتصب في مصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.
عاطفيًا: سعادة كبيرة غير منتظرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.
صحيًا: تبتسم لك الصحة يا عزيزي، وتشعر هذا اليوم براحة كبيرة وبسعادة تخفف التشنّجات والتوترات العصبية.

الجوزاء
مهنيًا: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.
عاطفيًا: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك.
صحيًا: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالًا من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.

السرطان
مهنيًا: تتخلص من العواقب والتحديات غير المتوقعة، ويحاول أحد الزملاء استفزاز لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية فتخيّب له مسعاه.
عاطفيًا: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات.
صحيًا: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري.

الأسد
مهنيًا: تنشط كثيرًا على الصعيد المهني هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا افتقدته منذ مدة، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجابًا على صحتك.

العذراء
مهنيًا: تعيش هذا اليوم حالًا من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.
عاطفيًا: الفوارق بينك وبين الشريك تزداد اتساعًا، وهذا بات يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة.
صحيًا: لا تقلق على صحة الشريك، فهو بخير، بل انتبه إلى صحتك جيدًا.

الميزان
مهنيًا: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جدًا من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالًا كبيرة.
عاطفيًا: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية.
صحيًا: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصًا بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة.

العقرب
مهنيًا: تتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك.
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا.

القوس
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجددًا.
عاطفيًا: إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك الى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع.
صحيًا: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك.

الجدي
مهنيًا: تتخلّص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجددًا.
عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جدًا.
صحيًا: تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

الدلو
مهنيًا: تردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلًا، فالاستقرار يعود تدريجيًا.
عاطفيًا: من الأفضل أن لا تكون متحفّظًا مع الشريك، فهو قد يحاسبك على أبسط الأمور.
صحيًا: بادر إلى القيام بحركة شبه يومية تعود عليك بالفائدة وتنشط دورتك الدموية.

الحوت
مهنيًا: وجود القمر في برجك يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الأمور تعرف تجارب مهنية مميزة ناجحة ورابحة جدًا.
عاطفيًا: إرضاء الشريك أصبح ضروريًا إذا كنت مهتمًا به، وكل ما عدا ذلك يُفهم على أنك لا تكترث لأمره.
صحيًا: الوهن الذي أصابك في المدة الأخيرة بدأت عوارضه تخف، وها أنت تستعيد عافيتك.

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