حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 16 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: لا تكن جازمًا في قراراتك، لأنّ بعضها يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي.

عاطفيًا: أفكار جديدة ورائعة يقترحها عليك الشريك هذا اليوم، وتكون لها إيجابيات على المدى المنظور.

صحيًا: كلما أفرطت في التقاعس عن ممارسة الرياضة أفسحت في المجال أمام البدانة لتسيطر عليك.



الثور

مهنيًا: تتطور الأمور المهنية والمادية والعلاقات إيجابيًا لتصب في مصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

عاطفيًا: سعادة كبيرة غير منتظرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك.

صحيًا: تبتسم لك الصحة يا عزيزي، وتشعر هذا اليوم براحة كبيرة وبسعادة تخفف التشنّجات والتوترات العصبية.



الجوزاء

مهنيًا: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.

عاطفيًا: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك.

صحيًا: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالًا من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.



السرطان

مهنيًا: تتخلص من العواقب والتحديات غير المتوقعة، ويحاول أحد الزملاء استفزاز لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية فتخيّب له مسعاه.

عاطفيًا: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات.

صحيًا: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري.



الأسد

مهنيًا: تنشط كثيرًا على الصعيد المهني هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًا افتقدته منذ مدة، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجابًا على صحتك.



العذراء

مهنيًا: تعيش هذا اليوم حالًا من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.

عاطفيًا: الفوارق بينك وبين الشريك تزداد اتساعًا، وهذا بات يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة.

صحيًا: لا تقلق على صحة الشريك، فهو بخير، بل انتبه إلى صحتك جيدًا.



الميزان

مهنيًا: تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جدًا من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالًا كبيرة.

عاطفيًا: تجتمع بالشريك لدرس بعض التفاصيل، هذا اليوم ملائم للاهتمام ببعض الشؤون العاطفية.

صحيًا: الراحة مطلوبة بشدة وضرورية هذا اليوم، وخصوصًا بعد الجهد الذي بذلته في الفترة الأخيرة.



العقرب

مهنيًا: تتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك.

عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا.



القوس

مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجددًا.

عاطفيًا: إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك الى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع.

صحيًا: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك.



الجدي

مهنيًا: تتخلّص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجددًا.

عاطفيًا: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جدًا.

صحيًا: تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.



الدلو

مهنيًا: تردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلًا، فالاستقرار يعود تدريجيًا.

عاطفيًا: من الأفضل أن لا تكون متحفّظًا مع الشريك، فهو قد يحاسبك على أبسط الأمور.

صحيًا: بادر إلى القيام بحركة شبه يومية تعود عليك بالفائدة وتنشط دورتك الدموية.



الحوت

مهنيًا: وجود القمر في برجك يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الأمور تعرف تجارب مهنية مميزة ناجحة ورابحة جدًا.

عاطفيًا: إرضاء الشريك أصبح ضروريًا إذا كنت مهتمًا به، وكل ما عدا ذلك يُفهم على أنك لا تكترث لأمره.

صحيًا: الوهن الذي أصابك في المدة الأخيرة بدأت عوارضه تخف، وها أنت تستعيد عافيتك.