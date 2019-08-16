انفوجراف.. خريطة مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالجمهورية

ينشر "الدستور" فى انفوجراف، خريطة مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، والتى تضم 18 مستشفى بجميع المحافظات، لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع المرضى.



وأنشئت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان عام 1998 ككيان مركزى يتبع وزير الصحة، وبلغ عدد المستشفيات التابعة للأمانة فى بدايتها 5 مستشفيات وحتى بلغت 18 مستشفى على مستوى الجمهورية.



وتقدم مستشفيات الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان فرص العلاج لطالبى الخدمة من خلال العيادات الخارجية والأسرة بالمستشفيات للعلاج الداخلى.



وتشمل خريطة المستشفيات كلا من؛ "العباسية - مصر الجديدة - حلوان - الخانكة - بنها" بالقاهرة الكبرى، و"المعمورة - عباس حلمى" بالاسكندرية، و"بورسعيد" بالقناة، و"دميرة - العزازى - طنطا - شبراقاص - شبين الكوم" بالدلتا، و"أسيوط - بنى سويف - أسوان - سوهاج - المنيا" بالصعيد.