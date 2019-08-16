إبطال مفعول صاروخ فى عين زارة جنوب طرابلس

تواصل إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة لهيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، أعمالها لإبطال مفعول مخلفات الاشتباكات من ذخائر الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق القتال على الأطراف الجنوبية للعاصمة.



ونقلت قناة 218 الليبية عن الإدارة قولها، قيام فريق العمل بها بإزالة صاروخ راجمة بمنطقة عين زارة كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية، حسب وصف الإدارة.



وأعلنت الإدارة أرقامًا هاتفية للاتصال بالغرفة الرئيسية لهيئة السلامة الوطنية للتبليغ عن أي جسم مشبوه يشكل خطرًا على المدنيين.



يشار إلى أن قوات الجيش الوطني التي تخوض حربًا شرسة منذ الرابع من أبريل الماضي في إطار عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الإرهاب، نفذت أمس عمليات عسكرية، في محور عين زارة جنوب العاصمة، ودمّر فيها عدد من الآليات المسلحة الخاصة بالميلشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، حسبما أعلنت غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الوطني.