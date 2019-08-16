دراسة: 60% من الأطفال يعانون من الإمساك بسبب "الجلوتين"

تعتبر مادة "الجلوتين" من أكثر المواد خطورة على جسم الإنسان، وتوجد بشكل كبير فى المخبوزات، فالغالبية العظمى من الناس لا يعلمون أضرار مادة الجلوتين، ولكنها قد تتسبب فى العديد من الأضرار لبعض الأشخاص الذين لديهم حالات صحية مثل: متلازمة القولون العصبي، وحساسية الجلوتين.



ووفقًا لأخر الدراسات، التى نشرها موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد وجد الباحثون أن الجلوتين من المواد التى تؤثر بشكل كبير على الأطفال.



وربط الباحثون مادة الجلوتين بمشكلة الإمساك المزمن عند الأطفال، فمن بين 100 طفل يعانى شخص واحد من الإمساك المزمن والسبب مادة الجلوتين الموجودة بالدقيق المصنوع.



واستند الباحثون فى دراستهم على تحليل بيانات الأطفال المرض فى الكثير من المستشفيات، حيث كشفت النتائج أن 60 % من الأطفال يعانون من مشاكل هضمية أبرزها الإمساك.



وتوجد مادة الجلوتين بشكل كبير فى القمح، المعكرونة ومعظم أنواع الخبز والبسكويت والكعك، والمخبوزات بكافة أنواعها.