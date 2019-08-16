الميلشيات تسرق منازل ضباط الجيش الليبى بطرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، مساء الخميس، عمليات مداهمة نفذتها الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق، لعدد من منازل منتسبي القوات المسلحة، وقامت بنهبها والعبث بمحتوياتها، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني.



ونشرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، صورا من داخل منزل عائلة الضابط المهجر من طرابلس الرائد باسم البوعيشي، تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل، فضلا عن سرقة كل محتوياته.



وقال المركز الإعلامي، إن هذه العمليات الانتقامية والاعتقال والانتهاك على الهوية، فقد تعرّض العشرات من الضباط إلى القتل واعتقال أبناء العائلة بعد حرق منازلهم وسرقة جميع ممتلكاتهم.



ويخوض الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي حربًا شرسة ضد الجماعات المسلحة والميلشيات الموالية لحكومة الوفاق المسيطرة على مؤسسات الدولة.