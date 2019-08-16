ترامب: قضية هونج كونج تُحلّ فى 15 دقيقة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "قلقه الشديد" من خطر شن الصين لحملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في هونج كونج، لافتا إلى أنه سيتحدث قريبا مع نظيره الصيني شي جينبينج.



وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبيل مغادرته لحضور مهرجان انتخابي: "أنا اشعر بالقلق الشديد" بهذا الشأن.



وحض دونالد ترامب الرئيس الصيني على التفاوض مباشرة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، مراهنًا بأنه لو جلس معهم "سيحل القضية في 15 دقيقة".



وأضاف ترامب خلال تصريحاته الصحفية، قائلا: "أدرك أن هذا ليس الشيء الذي قد يفعله".



وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه من المقرر أن يجري مكالمة هاتفية "مع الرئيس شي قريبا".