انفوجراف.. تعرف على مستشفيات المرحلة الأولى للتأمين الصحى ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى فى انفوجراف، المستشفيات التى تم ضمها للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد.



وأوضحت أن المستشفيات تشمل؛ السلام بورسعيد، الرمد التخصصى، النصر التخصصى للأطفال، التضامن، الحياة بورفؤاد، النساء والولادة، والزهور.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، تسجيل المواطنين وفتح ملفات الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، فى 22 وحدة ومركز طبى تشمل؛ مركز على بن أبى طالب ووحدة الإسراء مركز مصطفى كامل، مركز القابوطى، وحدة بنك الإسكان، وحدة فاطمة الزهراء، وحدة المناخ 1، وحدة الكويت، وحدة المناخ 2، مركز العرب 1 وحدة العرب 2، مركز الحرفيين، وحدة بورفؤاد ثان، مركز بحر البقر القديمة، وحدة بحر البقر الجديدة، وحدة أم خلف، وحدة الجرابعة، مركز الجوهرة، وحدة عثمان بن عفان، وحدة عمر بن الخطاب، وحدة الميسرة، ووحدة 5000.