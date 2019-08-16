"عرمان" يدعو الحركة الشعبية السودانية للمشاركة فى "الوثيقة الدستورية"

دعا نائب رئيس الحركة الشعبية في السودان ياسر عرمان، قادة وأعضاء الحركة إلى المشاركة في الاحتفال المرتقب السبت بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري، والعمل في هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.



ووفق بيان داخلي أوردته صحيفة باج نيوز السودنية، في وقت متأخر من ليل الخميس، أشار عرمان إلى تلقيهم دعوة للمشاركة في الاحتفال، وتلقي دعوة أخرى من أحد رؤساء الدول لمرافقته للخرطوم.



ولفت البيان إلى أن رئيس الحركة يجري الاتصالات والترتيبات لإرسال وفد برئاسة الأمين العام وآخرين إذا مضت الترتيبات وفق ما هو مخطط له.



وكانت الجبهة الثورية المنضوية تحت لواء قوى إعلان الحرية والتغيير وتشكل الحركة الشعبية إحدى مكوناتها، أعلنت في وقت سابق من الخميس، مقاطعتها حفل التوقيع على الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى التغيير.



وقال الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في تصريحات صحفية، لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج الرؤية كاملة، والاحتفال والتعيينات لا تعنيهم وليست محل قبول للجبهة الثورية.