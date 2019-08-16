ترامب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة ولن تؤدي إلى الركود الاقتصادي.



وقال ترامب خلال لقائه بالصحفيين قبيل توجهه إلى ولاية نيوهامشير لإلقاء كلمة أمام أنصاره: "أعتقد أنه كلما طال أمد الحرب التجارية، أصبحت الصين أضعف وأصبحنا نحن أقوى".



وأضاف في تصريحاته قائلا: "عندي الشعور بأنها من المقرر أن تكون قصيرة".



ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "لا" على سؤال موجه له من قبل أحد الصحفيين عما إذا كانت الحرب التجارية مع الصين من المتوقع أن تؤدي إلى الركود الاقتصادي.



وأكد ترامب أنه ينوي الاتصال بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، عبر الهاتف قريبا.