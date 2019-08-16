استقرار فى أسعار الأسماك اليوم.. و"البلطى" بـ35 جنيهًا

شهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار في الأسواق لتراجع الطلب عليها طوال أسبوع عيد الأضحى الماضي.



وتراوح سعر السمك البلطي ما بين 32 إلى 35 جنيهًا، وسجل قشر البياض ما بين 50 إلى 64 جنيهًا، ووصل سعر فيلية البلطي ما بين 30 و90 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 50 جنيهًا.



أما البلطي الأسواني سجل 35 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا وسمك الوقار 40 و70 جنيهًا.



وسجل الجمبري المجمد 165 جنيهًا، أما القراميط 20 جنيهًا والمكرونة السويسي 55 جنيهًا، وبلغ سعر البوري الممتاز بين 32 إلى 45 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيه، فيما بلغ سعر السردين المجمد بين 15 إلى 25 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها.