"كل ما تكبر تحلى".. سوسن بدر تخطف الأنظار بأناقتها

خطفت الفنانة سوسن بدر الأنظار، فى أحدث إطلالة لها، التى نشرتها الإعلامية إسعاد يونس، عبر مجموعة من الصور لهما، من كواليس لقاءهما سويًا، عبر برنامج "صاحبة السعادة".



وتألقت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة كلاسيكية، حيث اختارت فستانًا فضفاضًا، بنفسجي اللون، يشبه العباءة، مزين بعقد كبير يمتد بطول الفستان، ولم تتكلف فى وضع الميكاب، وظهرت بشعرها الأبيض الجذاب، بلمسة من الفنان راشد.



وتفاعل آلالاف من المتابعين، لهذه الإطلالة التي وصفها البعض بأنها جميلة، وأنها "كل ما تكبر تحلى"، فى إعجاب بـ"لوك" شعرها الأبيض الجديد.



وتحل النجمة سوسن بدر ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمة الإعلامية والكاتبة إسعاد يونس، حيث يذاع على قناة "dmc"، يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى.



يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، هو فيلم "ولاد رزق 2"، الذى يعرض حاليًا بجميع دور العرض، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالج الصاوى، وأخرون، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.