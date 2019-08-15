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اقتصاد

استقرار في أسعار الدواجن اليوم

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:17 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بأن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن بالأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 35 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 24 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة المنوفية هي الأعلى سعرًا.

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