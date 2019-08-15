المعارضة السودانية تعلن أسماء ممثليها بالمجلس السيادي غدا

كشف مسئول لجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، حسن عبد العاطي، عن إعلان قائمة المرشحين للمجلس السيادي في العاشرة من صباح غد الجمعة.



وأوضح مسئول لجنة الترشيحات حسن عبد العاطي في تصريحات اليوم الخميس، أن المعارضة تتوقع تعيين النائب العام ورئيس القضاء خلال 24 ساعة المقبلة مشيرا إلى تسليم أسماء مرشحيهم للمجلس العسكري.



واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغير على تشكيل مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد مكون من 5 عسكريين و5 مدنيين وشخص آخر يتفق عليه الطرفان.



من جانبه كشف وجدي صالح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الاتفاق مع الجبهة الثورية على قضايا تضمنتها الوثيقة الدستورية عدا ملاحظة واحدة تتعلق بالمادة (69) بخصوص حمل السلاح، وهناك قضيتين أساسيتين، هما قضية التحول الديمقراطي وقضية السلام.



ورشح تحالف المعارضة في السودان رسميا اليوم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، ومن المقرر الموافقة على تعينه من قبل المجلس السيادي يوم الاثنين المقبل بعد التوافق عليه مع المجلس العسكري الانتقالي.



