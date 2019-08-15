مصرع وإصابة 5 بطريق "الغردقة - رأس غارب"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة أخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 بطريق رأس غارب - الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر.



تلقي الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب - الغردقة بالكيلو 50، مما أسفر عنه وفاة شخصين، وإصابة 3 أخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وأكد مصدر خاص لـ"الدستور" أن أسماء المتوفين هما سمر رمضان، ومريم وائل، أما المصابين هم: وائل زكريا، سحر اسماعيل، محمد وائل، وجارِ اسعاف المصابين.