شاهد.. إيمى سمير غانم تُشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة إيمى سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف قمر، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا.



وظهرت "إيمي" بإطلالة ملونة وأنيقة أشعلت السوشيال ميديا، حيث نالت إعجاب جمهورها، والذين تحدثوا عن فكرة جمالها المختلف خلال جلسة التصوير.



وروج بعض رواد السوشيال ميديا، إلى أن فكرة حلاوة الست بعد الجواز لا يقل قيمة عن حلاوتها في حالة الانفصال بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخرًا بطلاق عدد كبير من الفنانات.



يذكر أن أخر أعمال إيمي سمير غانم كان من خلال مسلسل "سوبر ميرو"، والذي انتجته شركة السبكي، وقد تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي.

