واما يطرح "يلا نرقص" احتفالًا بالصيف

طرح فريق "واما" أحدث أعمالهم الفنية وحملت عنوان "يلا نرقص" من ألبومهم الجديد "الصيف ابتدا"، عبر قناة نجوم ريكوردز بموقع "يوتيوب".



الأغنية التي حملت عنوان "يلا نرقص" تعتبر الاغنية السادسة من الألبوم الجديد، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع موسيقى توما.



ألبوم فريق واما يضم 10 أغنيات، وتم التعاون فيه مع مجموعة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيى، رامى جمال، إيهاب عبد الواحد، أحمد فهمى، والتوزيع الموسيقى لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق.