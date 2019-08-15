محمد فراج: فخور أني كنت جزءًا من الممر.. ولا أخاف من الشخصيات التي أقدمها

عبّر الفنان محمد فراج عن سعادته لنجاح فيلم "الممر"، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض، قائلًا إنه أول فيلم يعرض في عيدين، حيث طرح في عيد الفطر المبارك وظل في دور العرض حتى موسم عيد الأضحى.



وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "فخور جدًا أني كنت جزءا منه، ومع عدم اعتراضي لتصنيفه بأنه فيلم عيد، ولكن هو فيلم حربي ويرصد فترة عسكرية مهمة جدًا في تاريخ مصر وطويل ودسم ونزل في هذا الموسم وهو أول فيلم في تاريخ السينما يظل من العيد الصغير للكبير، ويلاقي نقدا رائعا من النقاد والجمهور، موضحا أن النجاح حالة ومعطيات وهو شيء عندما يحدث تشعر معه بإحساس لا مثيل له وكأنك حصلت على أوسكار".



وأضاف: "لا أخاف من الشخصيات التي تعرض علي وأقدمها، وشغلتي سبب مهم جدا لوجودي في الحياة وأشعر أني أعشق هذه الشغلانة بكل حلاوتها ومشاكلها ومعها في أي مكان تأخذني إليه".



وتابع: "أفلام شريف عرفة من التسعينات كانت بالنسبة لي حلم نفسي أشتغل معهم، وكلموني وقالوا لي الأستاذ شريف يريد مقابلتي من أجل عمل جديد وظللت يومين لا أنام، وذهبت لمقابلته وجلسنا ندردش قليلا ثم كلمني عن فيلم (الممر) وهو كان حلما من أحلامه يقدم فيلم حربي، وعرض عليّ الشخصية ووجدت نفسي في يوم وليلة سأقدم شخصية مهمة جدا وجديدة لي وأول مرة أمثل بالصعيدي وهو من سوهاج في الستينات وكانت اللهجة الصعيدية بحذافيرها ليس مثل الآن، ومعنا طاقم عمل ضخم ولم أصدق وكنت متأثرا جدا وبدأنا نعمل بروفات نظريا وعمليا لمدة شهرين، والفيلم مليء باللكنات النوبية والصعيدية وإياد نصار يقدم اليهودي والعبرية وكل لغة لها المراجع الخاص بها".

