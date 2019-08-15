"الإحصاء": صادرات مصر لـ 5 دول تتخطى 3.5 مليار دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لخمس دول تخطت الـ 3.5 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019، وتمثلت أهم الصادرات المصرية لتلك الدول في وقود ومشتقاته بقيمة 922.5 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 278 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 227.7 مليون دولار.



ولفت جهاز الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور" الشهر الجاري، إلي أن صادرات مصر إلي إنجلترا سجلت ارتفاعًا إلي 544.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 536.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 7.9 مليون دولار خلال عام.



وتمثلت أهم الصادرات المصرية لإنجلترا في وقود ومشتقاته بقيمة 198.6 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 100.4 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 33.4 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 26.5 مليون دولار.



كما ارتفعت الصادرات المصرية للهند إلي 590 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 433.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 156.7 مليون دولار خلال عام.



وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في وقود بقيمة 335.2 مليون دولار، أسمدة بقيمة 45.2 مليون دولار، قطن بقيمة 65.2 مليون دولار، فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 21.4 مليون دولار.



ولفت التقرير إلي أن صادرات مصر إلي إيطاليا بلغت 770.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 938.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وتمثلت في وقود وزيوت معدنية بقيمة 208.8 مليون دولار، ألمنيوم ومصنوعاته بـ 115.4 مليون دولار، ىخضر ونباتات للأكل 69.8 مليون دولار، وأسمدة بـ 69 مليون دولار.



وسجلت الصادرات المصرية للمملكة السعودية ارتفاعًا إلى حدود 770.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019 مقابل 619.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 150.5 مليون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.



وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في وقود بقيمة 105 ملايين دولار، وحديد وصلب بقيمة 97.6 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية 38 مليون دولار، وفواكه وأثمار 93.7 مليون دولار، ومستحضرات تجميل 32.8 مليون دولار.



ورغم تراجع الصادرات المصرية لتركيا، إلا أن الأخيرة احتفظت بأعلي قيمة للصادرات المصرية والتي بلغت 835.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولي من عام 2019 مقابل 1.01 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض 17.6% خلال عام.



وتمثلت أهم الصادرات المصرية لتركيا في وقود بقيمة 74.7 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 66.3 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 113.3 مليون دولار.