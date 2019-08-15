سعد لمجرد يعود للمغرب في أول زيارة بعد تهمة الاغتصاب

عاد الفنان المغربي سعد لمجرد، إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها بعد تهمة الاغتصاب الثانية التي تعرض لها في فرنسا.



وكان سعد لمجرد، قد فاجأ جمهوره بإعلان عودته للمغرب في زيارة لها، ويبدو أنه استفاد مرة أخرى من تصريح سفر مؤقت من السلطات الفرنسية، إذ إنه إلى الآن غير مسموح له بمغادرة فرنسا، وما زال رهن السوار الإلكتروني.



ونشر الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد، صورة جماعية له مع زوجته الفنانة نزهة الركراكي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "مرحبا بيك ابني حبيبي في بيتك، وسط عائلتك وفي أحضان بلدك، الحمد لله".



وكانت آخر زيارة سعد لمجرد، للمغرب في رمضان قبل الماضي من أجل قضاء هذا الشهر برفقة عائلته، حيث استغل تواجده في المغرب من أجل تصوير أغنية "كازابلانكا" التي لاقت نجاحًا كبيرًا الصيف الماضي.

