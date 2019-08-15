مروان خوري يقيم قداس أربعين والدته 25 أغسطس

ينظم الفنان اللبناني مراون خوري، قداس وجنازة الأربعين لوالدته الراحلة السيدة ناسيما مارون نطانيوس، وذلك في كنيسة السيدة عمشيت.



وكانت والدة مروان خوري، قد توفيت يوم 11 يوليو، وتم تشييع جثمانها من كنيسة عمشيت، وجرى دفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زغرتا.



وكان مروان خوري، قد أجل نشاطة الفني لفترة بعد رحيل والدته وكان ظهوره قاصرًا جدًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيلها.

