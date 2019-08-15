"بعثة الحج": عودة أول فوج لحج "التضامن" إلى القاهرة

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، إن الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والذين غادروا مكة المكرمة اليوم يبلغ 690 حاجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم مغادرة كافة الأفواج بالتوالي، متابعًا: "يوجد فوج آخر من محافظة الشرقية سيغادر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة".



وأضاف "عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "تن"، أن أول عودة لفوج الحجاج التابعين للتضامن إلى الأراضي المصرية سيكون يوم 17 أغسطس من حجاج الجيزة والدقهلية، موضحًا أن موسم الحج هذا العام كان من أكثر مواسم الحج نجاحًا وتميزًا.



وأكد أن الحجاج أنهوا إجراءات وصولهم في وقت قياسي مقارنة بالسنوات الماضية بالإضافة إلى تيسيرات هذا العام التي لم يحصلوا عليها من قبل.

