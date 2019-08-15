الأرصاد تعلن حالة طقس الجمعة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الجمعة، سيكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.



وتابع عبد العال في تصريحات لـ"الدستور": "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".



وأشار إلى أن حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى الأحمر جنوبية شرقية.