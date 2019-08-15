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عالم

«نواب برقة» يرحبون ببيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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رحب أعضاء كتلة نواب برقة بمجلس النواب الليبي، ببيان الخارجية المصرية الذي وضع ملامح أساسية للحل السياسي في ليبيا.

وأوضح النواب في بيان لهم أوردته صحيفة المتوسط الليبية، أن بيان الخارجية المصرية عالج بعمق "الازمة وفق ثوابت الليبيين التي عبر عنها الاجتماع التشاوري الأخير للنواب بالقاهرة منتصف يوليو الماضي".

وأشار النواب إلى أن البيان يثبت أن مصر "للجميع في ليبيا وغير منحازة لجهة أو إقليم أو مؤسسة بل تنحاز للشعب الليبي وإدارته الحرة وثوابته المطلقة".

وسبق أن رحب مجلس النواب الليبي ببيان الخارجية المصرية الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها المستشار أحمد حافظ، بشأن سبل إنهاء الأزمة والحل في ليبيا من خلال عدد من الثوابت التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية دعت قبل يومان في بيان، البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية أن "الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".


في مقدمتها بأن الحل لن يكون إلا من خلال مجلس النواب الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له، وان يكون الحل وفقًا لقواعد دستورية يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبدون تجاوز لإرادة الليبيين والإعلان الدستوري بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي.

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