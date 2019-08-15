السيطرة على حريق بسيارتين ملاكي في حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، اشتعال النيران في سيارتين ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط الحريق ومنع خطر امتداده، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.



فيما انتقل الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لمحل البلاغ، لإجراء التحريات، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

