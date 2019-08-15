إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية "تمنراست" جنوبي البلاد.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم "أنه في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات القوات المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي (م. سيدي محمد) وكنيته (سيدي محمد) نفسه اليوم إلى السلطات العسكرية بتمنراست".



وأوضح البيان أن الإرهابي، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، كان بحوزته بندقية آلية من نوع (G3) وخزينتا ذخيرة، مؤكدا أن هذه العملية لتعزيز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاح مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في البلاد.