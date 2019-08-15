البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في جلستين.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على جلستين فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، نحو 3ر6 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر752 مليار جنيه، مقابل 2ر746 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 9ر0 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 81ر0 في المائة؛ ليسجل مستوى 13ر 14295 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 73ر1 في المائة؛ ليبلغ مستوى 03ر540 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19ر1 في المائة ليبلغ مستوى 89ر1420 نقطة.

وأشار إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 4ر5 مليار جنيه من خلال تداول 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 25 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 371ر3 مليار ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.. مضيفا أن الأسهم استحوذت على 41ر33 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 59ر66%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر69% من إجمالي تعاملات السوق.. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 24% والعرب على 2ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر188 مليون جنيه.. بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 8ر13 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 7ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات.. بينما استحوذ الأجانب على 2ر24% وسجل العرب 9 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 119ر1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بلغ 7ر825 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

