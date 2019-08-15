الخميس 15 أغسطس 2019 الموافق 14 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في جلستين.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:07 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على جلستين فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، نحو 3ر6 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر752 مليار جنيه، مقابل 2ر746 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 9ر0 %.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 81ر0 في المائة؛ ليسجل مستوى 13ر 14295 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 73ر1 في المائة؛ ليبلغ مستوى 03ر540 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 19ر1 في المائة ليبلغ مستوى 89ر1420 نقطة.
وأشار إلى انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 4ر5 مليار جنيه من خلال تداول 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 25 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 371ر3 مليار ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.. مضيفا أن الأسهم استحوذت على 41ر33 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 59ر66%.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر69% من إجمالي تعاملات السوق.. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 24% والعرب على 2ر6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر188 مليون جنيه.. بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 8ر13 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 7ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات.. بينما استحوذ الأجانب على 2ر24% وسجل العرب 9 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 119ر1 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بلغ 7ر825 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

اعتراف عمره 33 عاما.. الشعراوي: الإخوان أعدائي

منذ حوالي 9 ساعات

تجديد حبس عامل اغتصب فتاة لإجبار أسرتها على زواجه منها

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر يونايتد: "صلاح" سيغادر ليفربول فى الصيف المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

"غسلنا العار".. تفاصيل اعترافات المتهم بذبح ابنته وعشيقها في البحيرة

ads

الصور

image description

"ضحك ولعب".. إقبال ملحوظ على حديقة الفسطاط في رابع أيام عيد الأضحي

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

صلاح يتراجع إلى المركز السادس أوروبيًا

مؤلفة تتهم أحمد حلمي ومنى زكي بسرقة سيناريو «خيال مآتة»

الأرصاد تعلن حالة طقس الجمعة

ذئب يهاجم قرية فى القليوبية ويصيب 4 مواطنين

حلاوة زمان

صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

إحسان شريف "بنت سلطح باشا" أتقنت لغتين وعلمت الفنانات بأجر.. تعرّف على قصتها

الصحة

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

طرق طبيعية فعالة لعلاج حروق الشمس للأطفال

اليابان: ذيل آلي لمساعدة المسنين على حفظ التوازن

ابتكار ضمادات ذكية تراقب صحة الجرح

الرئيس نيوز

المباحث تكشف سر العثور على جثة امرأة بـ"التجمع الخامس"

بشرى للموظفين.. ضم مدة ممارسة المهن الحرة لسنوات الخبرة

بالصور.. انهيار 861 منزلا في السودن بسبب السيول

"الوفد" يلاحق مطلقي "الشتائم" ضد الحزب على فيسبوك.. جنائيا

منوعات

أم لـ8 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثالث

عارضة أزياء صينية تفسخ عقدها مع علامة تجارية أمريكية أهانت دولتها

”وظيفة الأحلام“.. ألف دولار مقابل مشاهدة مسلسل ”فريندز“ لمدة يوم

يوليو 2019.. الأكثر حرارة منذ 139 عامًا

كشكول

جنوب سيناء تستقبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ 6 لجان

"تعليم كفر الشيخ" يستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ب 12 لجنة

تعليم بورسعيد تعلن مد فترة سداد مصروفات "KG1"

"عبد الخالق" و"الميموني" يجتمعان برؤساء لجان الثانوية العامة بسوهاج

إسلام سياسي

منشق يكشف كيف كان يشوه الإخوان كبار الأدباء

كواليس خلافات الإخوان حول حفل الجماعة بتركيا لإحياء اعتصام رابعة

استراتيجية إخوانية جديدة للتحريض ضد مصر من خلال كرة القدم

كيف يخطط الإخوان للتقرب من كندا؟


زيت وسكر

“شرطة التموين” تكثف جهودها بالمحافظات لضبط الأسواق

“تموين دمياط” تكشف حجم المخالفات خلال العيد

اطلاق قوافل طبية لعلاج أهالي الأقصر

“صحة الشرقية”: تقديم 140 ألف حالة كشف مجاني خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل ينجح الإسلاميون فى تدمير كندا؟!
مدحت بشاى
بأمرهم.. لا «ميكى» ولا «دراما» بعد اليوم
القس. رفعت فكرى
عبدالرحمن بيصار.. شيخ الاستنارة والانفتاح
د.مينا بديع عبدالملك
أحمد حسن الباقورى.. رجل التقريب مع الشيعة
المزيد

الثقافة

احتفالات ثقافة المنيا بعيد الأضحى المبارك

بالأسماء.. المكرمون فى مهرجان القلعة للموسيقى الـ28

احتفالات فنية متنوعة بثقافة الجيزة

افتتاح معرض شنجهاي للكتاب بأكثر من 500 عارض

صفحتنا ع الفيس بوك